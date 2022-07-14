Ласицкене о ЧМ без участия россиян: «Я не смогу это смотреть. Это будет пагубно действовать на мое психологическое здоровье»

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не планирует смотреть чемпионат мира по легкой атлетике, который стартует в Юджине 15 июля.

Российские легкоатлеты отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Я не смогу это смотреть. Это будет пагубно действовать на мое психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная», – сказала Ласицкене.

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