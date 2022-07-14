Чемпион Африки в беге на 100 м Фердинанд Оманьяла прибудет на чемпионат мира за 2 часа 40 минут до старта. Ему задержали выдачу американской визы

Чемпион Африки в беге на 100 м кениец Фердинанд Оманьяла примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике, несмотря на то, что только сегодня получил американскую визу.

Оманьяла совершит 10-часовой перелет из Найроби и прибудет в Юджин за 2 часа 40 минут до старта квалификационных забегов на 100 м.

Представитель спортсмена сообщил, что задержка выдачи визы, вероятно, была вызвана медленным рассмотрением заявлений из-за COVID-19.

«С проблемами выдачи визы ежедневно сталкивается множество людей, и в этом случае я ничем не отличался», – сказал Оманьяла, поблагодарив президента Кении Ухуру Кениата и министерство спорта страны за содействие в получении визы.

18 сентября 2021 года Оманьяла пробежал 100 м за 9,77 секунды, установив рекорд Африки. Он участвовал в Олимпийских играх-2020, где в полуфинале установил национальный рекорд (10,00), но не вышел в финал.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине