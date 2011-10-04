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Чемпионат мира по легкой атлетике. 4 октября. Акименко и Иванюк поборются за медали в прыжках в высоту, другие финалы дня

Теги бег спортивная ходьба метания чемпионат мира по легкой атлетике сборная России результаты прыжки в высоту Илья Иванюк Михаил Акименко Василий Мизинов Легкая атлетика

Сегодня в Дохе пройдет восьмой соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 6 комплектов наград. 

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

4 октября

Прыжки в высоту, мужчины

20.15

Российские участники – Михаил Акименко, Илья Иванюк

Диск, женщины

21.00

400 м с/б, женщины

21.30

3000 м с препятствиями, мужчины

21.45

400 м, мужчины

22.20

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины 

23.30

Российский участникВасилий Мизинов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

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