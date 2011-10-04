Чемпионат мира по легкой атлетике. 4 октября. Акименко и Иванюк поборются за медали в прыжках в высоту, другие финалы дня

Сегодня в Дохе пройдет восьмой соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 6 комплектов наград.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
4 октября
Прыжки в высоту, мужчины
20.15
Российские участники – Михаил Акименко, Илья Иванюк.
Диск, женщины
21.00
400 м с/б, женщины
21.30
3000 м с препятствиями, мужчины
21.45
400 м, мужчины
22.20
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины
23.30
Российский участник – Василий Мизинов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Арена».
Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике