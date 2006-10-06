Чемпионат мира по легкой атлетике. 6 октября. Все финалы дня

Сегодня в Дохе пройдет заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 7 комплектов наград.
Российские спортсмены в сегодняшних финалах принимать участие не будут.
Легкая атлетика
Чемпионат мира
Доха, Катар
Мужчины
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26
2. Тауфик Махлуфи (Алжир) – 3.31,38
3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.31,46
Копье
19.55
10 000 м
20.00
Эстафета 4x400 м
21.30
Женщины
Прыжки в длину
19.15
100 м с/б
20.50
Эстафета 4x400 м
21.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на телеканале «Матч Арена».