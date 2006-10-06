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Чемпионат мира по легкой атлетике. 6 октября. Все финалы дня

Теги прыжки в длину бег метания чемпионат мира по легкой атлетике результаты сборная Кении сборная Польши Марчин Левандовски Тауфик Махлуфи Тимоти Черуйот Легкая атлетика

Сегодня в Дохе пройдет заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 7 комплектов наград. 

Российские спортсмены в сегодняшних финалах принимать участие не будут. 

Легкая атлетика

Чемпионат мира 

Доха, Катар

Мужчины

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26
2. Тауфик Махлуфи (Алжир) – 3.31,38
3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.31,46

Копье

19.55

10 000 м

20.00

Эстафета 4x400 м

21.30

Женщины

Прыжки в длину

19.15

100 м с/б

20.50

Эстафета 4x400 м

21.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на телеканале «Матч Арена».

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