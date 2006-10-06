Чемпионат мира по легкой атлетике. 6 октября. Все финалы дня

Сегодня в Дохе пройдет заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике. Будут разыграны 7 комплектов наград.

Российские спортсмены в сегодняшних финалах принимать участие не будут.

Легкая атлетика

Чемпионат мира

Доха, Катар

Мужчины

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26

2. Тауфик Махлуфи (Алжир) – 3.31,38

3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.31,46

Копье

19.55

10 000 м

20.00

Эстафета 4x400 м

21.30

Женщины

Прыжки в длину

19.15

100 м с/б

20.50

Эстафета 4x400 м

21.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на телеканале «Матч Арена».