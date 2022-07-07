Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Сэм Кендрикс пропустит ЧМ-2022 из-за восстановления после операции

Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Сэм Кендрикс пропустит ЧМ-2022, который стартует 15 июля в американском Юджине.

В начале мая Кендрикс перенес операцию на мениске и не успел восстановиться для выступления на чемпионате мира.

«Мы думали, что его восстановление пройдет намного быстрее, но у него была пара спадов. Сэм чувствовал, что он не в том состоянии, чтобы бороться за медали», – отметил агент американца.

Кендрикс – действующий чемпион мира: он побеждал на чемпионатах мира в 2017-м и 2019-м. На его счету также бронза . Игры в он пропустил из-за положительного теста на коронавирус.