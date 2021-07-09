«Бриллиантовая лига». Сидорова, Иванюк и Моргунов выступят в финале серии

Теги Бег метания результаты прыжки в высоту тройной прыжок прыжки с шестом Бриллиантовая лига Илья Иванюк Анжелика Сидорова Тимур Моргунов Легкая атлетика

Сегодня в Цюрихе проходит финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

В соревнованиях участвуют российские легкоатлеты Илья Иванюк, Тимур Моргунов и Анжелика Сидорова.

«Бриллиантовая лига»

Цюрих, Швейцария

Женщины

100 м

21.29

100 м с/б

20.46

200 м

22.44

400 м

20.04

400 м с/б

22.25

800 м

22.03

1500 м

21.06

3000 м с/п

20.26

Прыжки с шестом

18.50

Диск

19.20

Тройной прыжок

19.40

Копье

21.22

Мужчины

100 м

21.38

110 м с/б

20.58

200 м

22.52

400 м

20.15

400 м с/б

22.35

800 м

22.13

1500 м

21.17

3000 м с/п

21.46

Тройной прыжок

19.40

Прыжки с шестом

21.15

Прыжки в высоту

21.25

Диск

19.20

Копье

21.22

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные