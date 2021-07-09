«Бриллиантовая лига». Сидорова, Иванюк и Моргунов выступят в финале серии

Сегодня в Цюрихе проходит финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
В соревнованиях участвуют российские легкоатлеты Илья Иванюк, Тимур Моргунов и Анжелика Сидорова.
«Бриллиантовая лига»
Цюрих, Швейцария
Женщины
100 м
21.29
100 м с/б
20.46
200 м
22.44
400 м
20.04
400 м с/б
22.25
800 м
22.03
1500 м
21.06
3000 м с/п
20.26
Прыжки с шестом
18.50
Диск
19.20
Тройной прыжок
19.40
Копье
21.22
Мужчины
100 м
21.38
110 м с/б
20.58
200 м
22.52
400 м
20.15
400 м с/б
22.35
800 м
22.13
1500 м
21.17
3000 м с/п
21.46
Тройной прыжок
19.40
Прыжки с шестом
21.15
Прыжки в высоту
21.25
Диск
19.20
Копье
21.22
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.