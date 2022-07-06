Олимпийская чемпионка Рохас не выступит в прыжках в длину на ЧМ-2022 из-за неправильной обуви

Олимпийская чемпионка в тройном прыжке из Венесуэлы не выступит в прыжках в длину на чемпионате мира-2022 в американском Юджине из-за неправильной обуви.

Рохас выступила в квалификации на чемпионат мира в июне и отобралась на турнир по прыжкам в длину с результатом 6,93 м. Однако позже оказалось, что спортсменка выступала в ботинках для тройного прыжка, что запрещено правилами.

Результат Рохас был аннулирован.

Прыгунья хотела выполнить квалификационный норматив на других соревнованиях уже в правильной обуви, но ей помешала травма.

Теперь Рохас выступит на ЧМ-2022 только в тройном прыжке.