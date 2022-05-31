Екатерина Конева: «Сейчас чувствую себя как темная лошадка: никто за нашими результатами особо не следит, прыгаем в России – и ладно»

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Российская прыгунья тройным Екатерина Конева рассказала о мотивации на фоне отстранения национальной сборной от международных стартов.

Ранее Конева выиграла командный чемпионат России в Сочи с результатом 14,00 м.

– Я работаю на свой результат, не оглядываясь ни на кого. Смотрю, как выступают девочки в мире, и меня это больше заводит. Вот это настоящая мотивация.

– Что скажете про олимпийскую чемпионку Юлимар Рохас из Венесуэлы?

– Она вообще красавица, большая молодец. Она давно должна была прыгать так круто, как сейчас. Сейчас она побежала по-другому, настроила разбег. И показывает суперкрутые прыжки.

– Вы видите в себе силы когда-нибудь с ней соперничать?

– Показывать такие метры, как показывает она. Особенно в отсутствие соревновательной практики за границей. Я сейчас себя чувствую как темная лошадка: никто за нашими результатами особо не следит, ну, прыгаем в России – и ладно.

Понятно, что в ближайшее время никто на иностранные старты не поедет. И сейчас мне хочется просто показывать красивые прыжки, для себя, – сказала Конева.

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