Ласицкене после победы на Кубке России: «Дрожащих коленок очень тяжело добиться в нашем секторе. Мандраж перед стартом нужен был мне всегда»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на Кубке России в Брянске.

«К сожалению, дрожащих коленок очень тяжело добиться в нашем секторе, а это мне очень нужно. Мандраж перед стартом нужен был мне всегда. Я в детстве даже рыдала от боязни соревнований, и мне тренер всегда говорил, чтобы я не боялась этих эмоций, которые мне должны только помочь.

Если ты перестаешь бояться, то можешь уходить. Это касается любой профессии, всегда должен быть момент волнения, как мне кажется. Я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов, ничего не могу сделать со своим волнением, меня трясет. Но уйти не могу из сектора, потому что хочу прыгать, поэтому я иду и делаю свою работу», – сказала Ласицкене.

«Ветер и ветер, вообще забыла про это абсолютно. Я сегодня, конечно, выжидала, потому что флаг летал туда-сюда, и хотелось все-таки найти вариант, когда прыгнуть. Я больше даже смотрела на судейский флаг, потому что в начале тебе нормально, а потом ты подбегаешь и тебя сдувает. Ну я справлялась, опять же, все в одних условиях, ничего в этом страшного нет.

Когда я вообще узнала, во сколько соревнования, я немножко обалдела, потому что, во-первых, понятно, что такая погода будет, и вообще такие ранние старты, я не люблю вставать рано, но мы должны подстраиваться под любые условия.

Мы должны себя настраивать, поэтому я настроилась, выспалась, абсолютно спокойно встала и с отличным настроением приехала сюда, так что все в порядке. Последний раз я так рано выступала в квалификации на Олимпийских играх в Токио, мне тоже себя пришлось уговаривать», – отметила Ласицкене.

Ласицкене, Шубенков, Иванюк одержали победы на Кубке России в Брянске