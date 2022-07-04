«Я сделал ошибку. Мне нужно было остаться в Европе». Усэйн Болт разочарован футбольной карьерой в Австралии

Рекордсмен мира в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт сообщил, что сделал ошибку, когда решил начать футбольную карьеру в Австралии.

Болт перешел в футбол после окончания карьеры в легкой атлетике в 2017 году. В Австралийской лиге Болт играл за , но провел в клубе всего 8 недель.

«Я сделал ошибку. Когда я ушел из легкой атлетики, я не хотел оставаться в Европе из-за журналистов. Тогда я уехал в Австралию, но уровень футбола там оказался не слишком высок, что не очень хорошо. Мне нужно было остаться в Европе.

После нескольких лет попыток я просто сказал сам себе: пора двигаться дальше. В итоге так и сделал», – рассказал Болт.

Усэйн Болт и Мо Фара сыграли в благотворительном футбольном матче. Ямаец выступал под номером 9.58