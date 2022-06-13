Усэйн Болт и Мо Фара сыграли в благотворительном футбольном матче. Ямаец выступал под номером 9.58

Теги Кафу Андреа Пирло Петр Чех Андрей Шевченко Роберто Карлос Бег Усэйн Болт Мохаммед Фара Благотворительность Легкая атлетика

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и четырехкратный победитель Игр Мо Фара сыграли в благотворительном футбольном матче Soccer Aid в Лондоне.

Болт выступал за команду World XI под номером 9.58, Фара – за Англию. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но сборная мира оказалась сильнее в серии пенальти.

Также в составе команды мира сыграли экс-футболисты Андрей Шевченко, Роберто Карлос, Андреа Пирло, Кафу, Петр Чех и другие.

Во время матча удалось собрать более 15 миллионов фунтов для UNICEF.

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