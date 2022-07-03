Олег Матыцин: «Всероссийская Универсида дарит нам возможность почувствовать величие нашей страны. Сегодня как никогда необходимо быть единой командой»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с речью на церемонии открытия Всероссийской летней Универсиады в Ульяновске.

«Сегодня мы с вами вместе проводим восьмую летнюю Универсиаду, которая еще раз дарит нам возможность почувствовать величие нашей страны.

Более 70 регионов направили своих студентов для участия в Универсиаде, и это лучшие студенты, лучшие спортсмены, это будущее нашей России.

Хочу поблагодарить организационный комитет, Ульяновскую область, Российский студенческий спортивный союз, волонтеров, организаторов, судей, ректоров вузов, которые направили своих студентов, за нашу командную работу, командную победу, потому что как бы ни сложились результаты этой Универсиады, каждый является победителем.

Потому что мы чувствуем величие нашей страны, чувствуем, что сегодня как никогда необходимо быть единой командой, преодолеть все сложности. И спорт нам в этом надежная подмога», – сказал Матыцин.

Всероссийская летняя Универсиада завершится 22 июля.