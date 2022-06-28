Олег Матыцин: «В условиях санкций наша приоритетная задача – обеспечение суверенитета национальной системы спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о суверенитете российской системы спорта на фоне санкций.

«В условиях санкций наша приоритетная задача – обеспечение суверенитета национальной системы спорта. К сожалению, спорт стал средством политического влияния, его используют как механизм давления на Россию.

Но в целом это удар не только по нашему, но и по всему мировому спорту, по олимпийским ценностям. Спорт должен создать мощный идеологический фундамент здорового развития общества. Мы регулярно ведем диалог с представителями отрасли, чтобы понимать актуальные вопросы и проблемы.

Формирование предложений по антикризисным мерам поддержки сферы физической культуры и спорта – это наша общая ответственность», – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.