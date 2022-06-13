Американский легкоатлет Девон Аллен показал третье время в истории бега на 110 м с/б – 12,84 с

Американский легкоатлет Девон Аллен пробежал дистанцию 110 м с/б с третьим результатом в истории.

На этапе американского Гран-при в Нью-Йорке спортсмен финишировал за 12,84 секунды. Мировой рекорд в этой дисциплине с 2012 года принадлежит олимпийскому чемпиону из США Арису Мерритту (12,80).

Второй результат в истории бега на 110 м с/б в прошлом году показал еще один американец, серебряный призер Токио-2020 – Грант Холлоуэй (12,81).

Ранее Аллен занял на Играх в Токио четвертое место. В нынешнем году он подписал контракт с клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз».