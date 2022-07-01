Замминистра спорта РФ: «Россия будет стремиться к исполнению всех принятых на себя обязательств в сфере антидопинга, несмотря на негативные ситуации»

В Министерстве спорта России заявили, что страна будет исполнять все взятые на себя обязательства в сфере антидопинга, несмотря на политическую ситуацию в мире.

«Будет продолжена работа, связанная с реализацией договоренности на площадке Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Это важнейшая тема, работа по ней не прекращается, несмотря на все негативные ситуации, которые приходят в Российскую Федерацию извне.

Позиция государства, министерства четкая: наш спорт должен быть чистым, поэтому РФ будет стремиться к исполнению всех принятых на себя обязательств в сфере антидопингового обеспечения», – заявил заместитель министра спорта Андрей Федоров.