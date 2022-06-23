Россия рассчитывает в досудебном порядке вернуть свыше $49,3 млн за отмену турниров на территории страны

В России рассчитывают в досудебном порядке вернуть свыше 49,3 млн долларов за отмену международных соревнований на территории страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова.

«По состоянию на сегодняшний день перенесено 186 международных спортивных мероприятий, которые были запланированы на 2022-2023 годы в России. Из них 36 крупных международных соревнований, в том числе чемпионаты мира.

Общий размер уплаченных взносов РФ по всем этим соревнованиям составил более $70 млн, €30 млн и более 5 млн швейцарских франков. Денежные средства федерального бюджета составили наиболее значительную часть уплаченных взносов – свыше 40 млн долларов,4 млн евро и 5 млн швейцарских франков.

Исходя из тех установок, которые были получены из правительства РФ, Минспорт совместно с Олимпийским комитетом России организовал работу по информированию общероссийских спортивных федераций, органов власти субъектов РФ и иных организаторов отмененных мероприятий о скорейшем начале работы по проведению переговоров и консультаций с международными спортивными федерациями о возврате в досудебном порядке ранее внесенных денежных средств», – заявил Федоров.