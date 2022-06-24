Замминистра спорта РФ Федоров об обжаловании отстранений: «Вынесение решений ориентировочно будет во второй половине года. Ожидаем, что в августе – сентябре движение начнется»

Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров назвал количество российских спортивных федераций, обжаловавших отстранение атлетов.

«В настоящее время в общей сложности правом на обжалование дискриминационных решений международных спортивных федераций воспользовались 21 общероссийская спортивная федерация и . В частности, заявления об апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) направили ОКР и 12 общероссийских спортивных федераций.

До настоящего времени решений CAS нет, все апелляции приняты, идут подготовительные процедуры. По нашей информации, ориентировочно вынесение решений по поданным апелляциям будет во второй половине года. Ожидаем, что в августе – сентябре какое-то движение там начнется», – сказал Федоров.

«Девять общероссийских спортивных федераций направили соответствующие апелляции в юрисдикционные органы международных федераций. По четыре жалобы уже рассмотрены по существу, остальные пять жалоб находятся в стадии подготовки к слушаниям.

В частности, из четырех рассмотренных жалоба Федерации санного спорта России полностью удовлетворена, жалоба Федерации настольного тенниса России удовлетворена частично, сейчас идет процедура подачи апелляции в .

Отказано в удовлетворении жалобы Федерации конного спорта России. Жалоба Федерации хоккея России находится на рассмотрении. Мы ожидаем, что решение будет вынесено в срок до 30 июня этого года», – добавил замминистра спорта РФ.