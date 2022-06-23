ЧМ по плаванию на короткой воде может пройти в Казани в 2026 году. Турнир планировался в 2022-м, но был перенесен из-за ситуации на Украине

Теги плавание ВФП чемпионат мира на короткой воде Министерство спорта России Андрей Федоров Водные виды

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани может пройти в 2026 году.

Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров. Изначально турнир планировался в декабре 2022 года, но в связи с ситуацией на Украине был перенесен из Казани в австралийский Мельбурн.

«Республикой Татарстан и Всероссийской федерацией плавания проведены переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) в связи с решениями FINA об отмене чемпионатов мира.

По итогам консультации в мае достигнута договоренность о переносе этих соревнований на 2026 год и зачета уплаченного российской стороной взноса», – заявил Федоров.

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