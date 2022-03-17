Матыцин об отстранении российских спортсменов: «Юристы работают, чтобы выстроить линию защиты и представлять наши организации в CAS»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе над обжалованием отстранений российских спортсменов.

– Вы оказываете централизованную помощь федерациям при подаче исков в CAS? Могут ли быть коллективные иски от федераций, учитывая схожесть ситуаций?

– Сейчас стадия оценки и анализа решений, которые были приняты. Как мы понимаем, регламент не позволяет напрямую министерству спорта взаимодействовать с международными федерациями и . Консультативную помощь мы оказываем, взаимодействуем с каждой из федераций.

Первая наша рекомендация – дождаться первых формальных решений, чтобы было что оспаривать. Есть предпосылки, есть факторы отстранения или придания нейтрального статуса, есть промежуточные решения, как у той же .

Есть часть материальных исков, например, в части чемпионата мира по волейболу. Потому что РФ готовилась провести крупный турнир, строила арены, надеясь в том числе на материальный эффект. В международную федерацию выплачены взносы. Мы будем требовать в этой части вернуть денежные взносы, а также компенсировать нематериальный ущерб. Сейчас идет калькуляция, иск к международной федерации готовится к подаче.

Также есть случаи недопуска конкретных спортсменов по видам спорта. Здесь, как вы и сказали, можно будет рассмотреть коллективный иск от нескольких федераций, если они будут поданы по одному направлению, в котором были нарушены права либо организации в целом, либо отдельных людей.

Работа идет совместно с , федерациями. Юристы работают для того, чтобы выстроить линию защиты и представлять наши организации в , – сказал Матыцин.