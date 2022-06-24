Олимпийские чемпионки Дженнифер Сур и Мишель Картер завершили карьеры

Олимпийские чемпионки из США Дженнифер Сур (прыжки с шестом) и Мишель Картер (толкание ядра) завершили карьеры.

Сур выиграла золото в Лондоне-2012 и серебро в Пекине-2008.

«Слова пока еще сложно подобрать, но душой и сердцем я уже готова к новой фазе в жизни. Прыжки с шестом открыли для меня больше, чем я могла надеяться, и позволили мне почувствовать больше, чем я могла мечтать», – написала 40-летняя Сур.

Картер завоевала золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Мне пора наконец-то отложить ядро в сторону. В этом году у меня уже 25-й сезон, не могу поверить, что у меня получилась такая долгая и прекрасная карьера. Но я чувствую, что пришло время двигаться дальше, хотя это немного грустно, потому что спорт был моей частью почти всю жизнь», – отметила 36-летняя Карьер.