Представители World Athletics и других федераций раскритиковали новую политику МОК в отношении трансгендеров

Представители мировых спортивных федераций раскритиковали новые принципы Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении трансгендеров.

38 специалистов, включая глав медицинских департаментов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Международного союза велосипедистов (UCI) и Международной федерации гребного спорта (World Rowing), подписали обращение к МОК с призывом пересмотреть свою политику.

По мнению медэкспертов, МОК в вопросах трансгендеров излишне сосредоточен на принципах инклюзивности, а не науки, что ведет к риску возникновения нечестной конкуренции в женском спорте.

В частности, ранее МОК отказался проверять уровень тестостерона у трансгендерных спортсменов. Решение о правилах допуска к соревнованиям принимают сами спортивные федерации.

Ранее на Играх-2020 в Токио выступила новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Это было первым случаем участия трансгендеров в Олимпийских играх.

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