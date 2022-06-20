«Чувствовала, будто застряла в мире, где не могу ни с кем поговорить». Двукратная олимпийская чемпионка Келли Холмс совершила каминг-аут

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Келли Холмс совершила каминг-аут.

«Мне нужно было сделать это сейчас, ради себя. Это было лично моим решением, и я волнуюсь, когда говорю об этом. Чувствую, что сейчас взорвусь.

Иногда я плачу, чтобы почувствовать облегчение. И в эти моменты я избавляюсь от страха.

Всю жизнь я была убеждена, что если бы призналась в гомосексуальности, когда служила в армии (в 1988 году Холмс поступила в ряды Женского королевского армейского корпуса Великобритании – Sports.ru), у меня были бы большие проблемы.

Было одиноко. Я чувствовала себя так, будто застряла в мире, где не могу ни с кем поговорить. И как человек, который внимательно относится к психическому здоровью, хочу сказать, что об этом важно говорить – хотя сама я этого не делала», – сказала Холмс.

Сейчас бывшей спортсменке 52 года. Она побеждала на Играх-2004 в Афинах на дистанциях 800 и 1500 м.