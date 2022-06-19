Глава отдела расследований РУСАДА: «Спортсмены были фанатично преданы Чегину. Получить какие-то показания не представлялось возможным»

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Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Леонид Иванов рассказал, как работал на делом тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина. 

В 2016 году Чегин был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. 

— Лично встречались с Чегиным?

— Неоднократно. С его дела когда-то начинал работу в РУСАДА. Там не только моя заслуга, мощную работу проделала вся команда. Но именно тогда почувствовал, насколько интересным делом занимаюсь. И спустя восемь лет чувствую то же самое.

— В чем заключалось ваше общение с мордовским тренером?

— Опрашивал его в рамках расследования.

— Чегин мужчина порывистый. Охотно сотрудничал?

— Общался, а уж степень его откровенности — другой вопрос. Вел себя корректно.

— Не видел в вас главный источник бед?

— На тот момент, кажется, была недооценка серьезности наших намерений. Помню, как впервые приехал в Мордовию и слышал смех в лицо: ничего, дескать, не добьешься. Удалось, однако, довести ситуацию до развязки. Месяца через три доказали наличие в саранской академии запрещенных центрифуг для разделения компонентов крови и оборудования для ее хранения. 

Стандартный путь — опрос спортсменов, но они были фанатично преданы Чегину. Получить какие-то показания не представлялось возможным. «Не видел, не знаю, как попало в организм, понятия не имею».

Придумывали сказочные истории, и даже те, кто был с Чегиным в негативных отношениях, глухо молчали, опасаясь последствий. Или просто не хотели связываться: Виктор Михайлович в Мордовии большой авторитет, а на тот момент был почти всесилен, – сказал Иванов. 

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