Валерий Сысоев: «Со стороны МОК происходит форменное хамство. Команда беженцев может выступать, а российские атлеты этого права лишены»

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России ( ) Валерий Сысоев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров.

— Важно самим сформулировать и озвучить, чего мы хотим. Когда такая концепция появится, не исключено, что её захотят поддержать многие. Но нужно уже сейчас начинать искать союзников. Объяснять им, как мы видим общее спортивное будущее, где-то идти на компромисс. Мы жалуемся, что нас не поддерживают. Так у нас до сих пор нет никакой позиции!

В целом же со стороны МОК происходит форменное хамство. Команда беженцев в спорте может выступать, а российские атлеты этого права лишены. Почему? Только потому, что кому-то не нравится президент нашей страны?

— У вас есть объяснение, почему Бах начал так демонстративно политизированно себя вести?

— Во-первых, многие забывают, что МОК — это организация, в которую входит гораздо большее количество стран, нежели в ООН. И когда ты становишься руководителем такой организации, а тем более переизбираешься на второй срок — тут у любого закружится голова.

Во-вторых, у большинства руководителей подобного ранга неизменно возникает вопрос: «А кем я буду потом?» Для того чтобы это «потом» себе обеспечить, нужно с кем-то дружить. С Россией Бах сейчас не дружит. Думаю, что самый главный его друг на текущий момент — это американцы. Возможно — англичане. Тем более что уже началась кампания по выдвижению нового президента МОК.

— В чем это проявляется?

— Появились кандидаты, одним из которых является небезызвестный . Англичан и тех, кто их поддерживает, в блоке руководства международных спортивных объединений появилось достаточно, они активно влияют на многие процессы.

Когда Коу заявил, что World Athletics не будет отменять или как-то сокращать соревнования, проводимые на территории Китая, стало понятно, что он начал играть с Азией, обеспечивать себе поддержку на будущих выборах.

Что касается Баха, ему, полагаю, сказали: если не хочешь при этой политической ситуации испортить свою дальнейшую карьеру и жизнь, должен слушаться. И тогда все будет хорошо. Для большой политики Бах как самостоятельная фигура мелковат.

Меня вообще не покидает ощущение, что он запутался и поплыл. Такое происходит, когда нет собственной позиции, но есть сильное внешнее давление. И по мере этого давления человек начинает выкручиваться то в одну, то в другую сторону.

— Бах, кстати, заявил, что у МОК нет претензий к Олимпийскому комитету России.

— А как тогда можно наказывать спортсменов? Вы уж определитесь — за красных выступаете или за белых, так сказать. Если проблема действительно так велика, почему Олимпийский комитет России не исключили из состава ? Не приостановили его действие?

Если они исключают нашу страну, то обсуждать будет нечего. А пока мы у них на крючке. Вот и дергают за ниточку. Поэтому я и выступаю за то, чтобы мы имели свою концепцию, свой взгляд на современное олимпийское движение.

Да, мы сейчас спасаем своих спортсменов и готовы ради них на многое. Но возвращаться в игру на прежних условиях, если в ней не поменяют правила, мне не кажется здравым решением, – рассказал Сысоев.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха