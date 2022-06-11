Валерий Сысоев: «Со стороны МОК происходит форменное хамство. Команда беженцев может выступать, а российские атлеты этого права лишены»

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Валерий Сысоев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров.
— Важно самим сформулировать и озвучить, чего мы хотим. Когда такая концепция появится, не исключено, что её захотят поддержать многие. Но нужно уже сейчас начинать искать союзников. Объяснять им, как мы видим общее спортивное будущее, где-то идти на компромисс. Мы жалуемся, что нас не поддерживают. Так у нас до сих пор нет никакой позиции!
В целом же со стороны МОК происходит форменное хамство. Команда беженцев в спорте может выступать, а российские атлеты этого права лишены. Почему? Только потому, что кому-то не нравится президент нашей страны?
— У вас есть объяснение, почему Бах начал так демонстративно политизированно себя вести?
— Во-первых, многие забывают, что МОК — это организация, в которую входит гораздо большее количество стран, нежели в ООН. И когда ты становишься руководителем такой организации, а тем более переизбираешься на второй срок — тут у любого закружится голова.
Во-вторых, у большинства руководителей подобного ранга неизменно возникает вопрос: «А кем я буду потом?» Для того чтобы это «потом» себе обеспечить, нужно с кем-то дружить. С Россией Бах сейчас не дружит. Думаю, что самый главный его друг на текущий момент — это американцы. Возможно — англичане. Тем более что уже началась кампания по выдвижению нового президента МОК.
— В чем это проявляется?
— Появились кандидаты, одним из которых является небезызвестный Себастьян Коу. Англичан и тех, кто их поддерживает, в блоке руководства международных спортивных объединений появилось достаточно, они активно влияют на многие процессы.
Когда Коу заявил, что World Athletics не будет отменять или как-то сокращать соревнования, проводимые на территории Китая, стало понятно, что он начал играть с Азией, обеспечивать себе поддержку на будущих выборах.
Что касается Баха, ему, полагаю, сказали: если не хочешь при этой политической ситуации испортить свою дальнейшую карьеру и жизнь, должен слушаться. И тогда все будет хорошо. Для большой политики Бах как самостоятельная фигура мелковат.
Меня вообще не покидает ощущение, что он запутался и поплыл. Такое происходит, когда нет собственной позиции, но есть сильное внешнее давление. И по мере этого давления человек начинает выкручиваться то в одну, то в другую сторону.
— Бах, кстати, заявил, что у МОК нет претензий к Олимпийскому комитету России.
— А как тогда можно наказывать спортсменов? Вы уж определитесь — за красных выступаете или за белых, так сказать. Если проблема действительно так велика, почему Олимпийский комитет России не исключили из состава МОК? Не приостановили его действие?
Если они исключают нашу страну, то обсуждать будет нечего. А пока мы у них на крючке. Вот и дергают за ниточку. Поэтому я и выступаю за то, чтобы мы имели свою концепцию, свой взгляд на современное олимпийское движение.
Да, мы сейчас спасаем своих спортсменов и готовы ради них на многое. Но возвращаться в игру на прежних условиях, если в ней не поменяют правила, мне не кажется здравым решением, – рассказал Сысоев.
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