Станислав Поздняков: «Иностранным коллегам придется как-то выходить из ситуации, в которую их загнали под внешним давлением и русофобской истерией»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал незаконными санкции на отстранение российских спортсменов.

«Налицо публичные спекуляции и потуги к эскалации антироссийской истерии. На провокации мы не реагируем, но мы категорически против того, чтобы кто-либо эксплуатировал наше молчание в контрпродуктивных целях. Мы ответим делом. Но, в духе дружбы и уважения. Вместе.

Да, нам в этих условиях непросто консолидировать усилия, продвигать и отстаивать справедливую позицию по защите законных прав и интересов российских спортсменов в откровенно недружественной и иррациональной среде. Примеров масса – по отношению к россиянам в международных спортивных организациях принимаются истерические, по-другому это не назову, решения.

Из последнего – откровенно абсурдные попытки Европейских олимпийских комитетов запретить наше участие в Генассамблее организации. Мы сегодня обсудим ситуацию и примем соответствующие решения», – цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

«Наша позиция остается однозначной – неправомерно введенные против российских спортсменов санкции являются незаконными, необоснованными и полностью противоречат как внутренним регламентам федераций, так и Олимпийской хартии.

Регулярно контактируя с иностранными коллегами по практическим вопросам, мы отмечаем, что внутренняя позиция многих из них постепенно корректируется.

Приходит понимание, что рано или поздно придется как-то выходить из той ситуации, в которую их загнали под беспрецедентным внешним давлением и русофобской истерией», – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам