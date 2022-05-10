Родионенко об участии Нагорного в Параде Победы: «Мы очень горды за Никиту. Это дорогого стоит. Он очень патриотичный»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о гордости за олимпийского чемпиона Никиту Нагорного, который принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Спортсмен возглавил расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Нагорный – начальник главного штаба «Юнармии».

«Мы очень горды за Никиту. Впервые в истории такое! Я считаю, что это стоит дорогого. Никита очень серьезно подходит к этому делу. Он очень патриотичный.

На прошедшем чемпионате России в Казани местные представили «Юнармии» пришли за него болеть. Мы довольны, что у нас есть такой серьезный и патриотичный парень», – сказала Родионенко.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный возглавил расчет «Юнармии» на Параде Победы на Красной площади