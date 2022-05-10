Родионенко об участии Нагорного в Параде Победы: «Мы очень горды за Никиту. Это дорогого стоит. Он очень патриотичный»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Никита Нагорный День Победы Гимнастика

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о гордости за олимпийского чемпиона Никиту Нагорного, который принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Спортсмен возглавил расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Нагорный – начальник главного штаба «Юнармии».

«Мы очень горды за Никиту. Впервые в истории такое! Я считаю, что это стоит дорогого. Никита очень серьезно подходит к этому делу. Он очень патриотичный.

На прошедшем чемпионате России в Казани местные представили «Юнармии» пришли за него болеть. Мы довольны, что у нас есть такой серьезный и патриотичный парень», – сказала Родионенко.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный возглавил расчет «Юнармии» на Параде Победы на Красной площади

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные