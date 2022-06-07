Сергей Шубенков: «Гражданство менять не хочу, меня и здесь неплохо кормят»

Спринтер Сергей Шубенков заявил, что не рассматривает вариант со сменой гражданства из-за отстранения российских спортсменов.

– Вы говорили, что много потеряли из-за отсутствия коммерческих стартов, ухода спонсоров. Как в целом это отразилось на вашей жизни?

– Очень сильно отразилось. Доходы упали прилично, во много раз. Я не жалуюсь, на самом деле, ведь даже сейчас достойно зарабатываю. Однако когда есть дети, деньги уходят только так. Еще и цены везде выросли.

Я был на сборах в в марте и сейчас, в июне, прихожу в одни и те же места покушать, а там ценники корректором замазаны и написаны везде новые. Это меня прям дико раздражает. Но лето началось, сезон, вот и все.

– У российского спортсмена есть два кардинальных выхода из ситуации: можно сменить гражданство, а можно куда-то переехать. Вы о каком-то из этих двух способов думали?

– Нет, мне они точно не подходят. Гражданство я менять не хочу, меня и здесь неплохо кормят. Да мне уже и годков-то не мало, так что не светит от слова совсем.

А насчет того, чтобы жить в США – у нас есть там коллега, все мы ее прекрасно знаем. живет там, соревнуется по возможности. Сейчас, честно говоря, мы видим ее в секторе все реже и реже, тем не менее это позволило ей приехать в и выступить с результатом, аналогичным моему.

Если говорить про смену паспорта, есть один примечательный пример. Мы все знаем, что с Матвеем Волковым произошло. Молодой парень, перспективный прыгун с шестом, стал белорусским спортсменом.

Да, он не угадал. Это какая-то злая ирония, которую ни один сценарист не может придумать, только сама жизнь подкидывает такие ситуации. Как видите, смена гражданства тут вообще ничего не дала. Точно так же отстранен.

Я специально оговорился, что это один такой пример. У нас есть еще спортсмены, которые в Израиль переехали и в другие страны, – сказал Шубенков.