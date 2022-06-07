Иванюк о лучшем результате сезона в мире: «Прыгнул сегодня выше, чем был готов»

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк оценил свою победу на Мемориале братьев Знаменских в Москве.

Сегодня Иванюк занял первое место с результатом 2,34 м, что является лучшим результатом сезона в мире.

«Это только начало сезона, и если честно, то я не ожидал от себя такого высокого результата. Подводящая работа на тренировках давала основания надеяться на меньший результат. Прыгнул сегодня выше, чем был готов.

Судьи мне еще подсказали, что это рекорд соревнования, поэтому я смог убить двух зайцев одновременно. Сегодня, на самом деле, очень шикарная погода, классное место, организаторы постарались сделать такую классную атмосферу.

Единственное, конечно, хотелось чуть больше болельщиков, чтобы было здесь и была бы более праздничная атмосфера. Но ко мне сюда даже приехали ребята с Брянска, какие-то детки маленькие, было очень здорово», – сказал Иванюк.

Мемориал Знаменских. Кривошапка и Савлуков одержали победы, Иванюк выиграл с лучшим результатом сезона в мире