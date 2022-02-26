Илья Иванюк: «Если я попаду на чемпионат мира, то ставлю перед собой задачу выиграть его. Я готов к конкуренции»

Бронзовый призер ЧМ-2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк рассказал о своей спортивной форме.

Сегодня Иванюк с результатом 2,28 м победил на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.

«На этом турнире я преследовал только одну цель – выиграть, и как только ее достиг, сразу закончил прыгать. У меня впереди еще чемпионат мира в Белграде, и очень важно подойти к нему в лучшей форме.

Важно, чтобы ничего не болело, а сегодня у меня не очень хорошо получилось как следует размяться, поэтому решил себя поберечь.

Если я попаду на чемпионат мира, то ставлю перед собой задачу выиграть его. Я готов к конкуренции, видел, как другие ребята прыгают. Важно подготовиться без всякого форсирования.

Думаю, до этого старта больше у меня не будет никаких турниров», – сказал Иванюк.

Чемпионат мира в помещении пройдет в Белграде 18-20 марта.