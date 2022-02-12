Шубенков о ситуации с Валиевой: «У меня вьетнамские флэшбэки в прошлый год. От случайностей, как было в моем случае, никто на 100% не застрахован»

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

В 2021 году Шубенков был оправдан по делу о возможном применении допинга. В пробе спортсмена была выявлена низкая концентрация ацетазоламида – мочегонного вещества, которое относится к списку запрещенных.

По итогам расследования выяснилось, что положительный тест Шубенкова связан с непреднамеренным приемом остатка лекарств, используемых для лечения одного из членов семьи.

«У меня прямо вьетнамские флэшбэки в прошлый год. Думаю, выводы тут такие:

– от случайностей (как было в моем случае) никто на 100% не застрахован;

– СМИ интересует только хайп», – написал Шубенков.

«Ну что, господа инсайдеры, до суда прогуляться не желаете?» Шубенкова обвиняли в допинге, но он оправдался таблетками для сына