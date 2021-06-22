Четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте задержан с наркотиками. Он был информатором World Athletics

Четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте был задержан в Санкт-Петербурге с закладкой мефедрона, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

Хютте задержали на улице с пакетиком порошка в кроссовке. Бывший бегун был бледным и невнятно говорил. Хютте признался полицейским, что наркотики заказал в интернете.

В 2017 году Хютте дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывался с 2015-го.

Тогда же стало известно, что Хютте был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) с целью избежать длительной дисквалификации. В последние годы он работал пожарным.