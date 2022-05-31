Мария Ласицкене: «Страшно осознавать, что молодое поколение российских легкоатлетов находится в полной неизвестности относительно международных стартов»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту рассказала о трудностях молодого поколения российских легкоатлетов.

«Мне очень страшно осознавать, что молодое поколение российских легкоатлетов, которые ни разу не выступали на международных стартах, находится в полной неизвестности, когда они могут получить возможность выехать за рубеж и посоревноваться со своими сверстниками. Сейчас им очень тяжело.

Когда я вспоминаю о пройденном, то, конечно, благодарна судьбе за то, что успела выступить где-то и выиграть что-то. Но я не хочу останавливаться, я хочу продолжать, я хочу показывать результаты на международной арене», – сказала Ласицкене.