МОК разрешил Исинбаевой и Тарпищеву принять участие в заседании организации

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским членам организации и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей сессии, сообщает Reuters.

«Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются здесь представителями своей страны.

Напротив, они избираются в МОК как отдельные лица, а затем делегируются в качестве послов МОК в спортивные организации своих стран», – сообщили в комитете.

Заседание МОК пройдет 20 мая в гибридном формате – некоторые члены организации будут присутствовать в штаб-квартире организации в Лозанне, другие присоединятся в онлайн-формате.

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