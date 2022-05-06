Летняя Универсиада-2022 в Чэнду перенесена на 2023 год. Изначально она должна была пройти в 2021-м

Международная федерация университетского спорта (FISU) сообщила о переносе Всемирной летней Универсиады в китайском Чэнду на 2023 год.

Изначально соревнования должны были пройти в августе 2021-го, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 26 июня – 7 июля 2022-го.

«Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было нелегким, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один.

Сохраняющаяся неопределенность из-за текущих условий сделала перенос разумным выбором – ряд национальных федераций студенческого спорта уже изменил свои планы», – сказал исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

В последние месяцы в Китае наблюдается сильнейшая вспышка коронавирусной инфекции, вызванная вариантом «омикрон».