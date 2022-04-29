Олег Матыцин: «Строительство инфраструктуры к Универсиаде-2023 будет обязательно завершено. Уверен, что объекты будут востребованы среди жителей Екатеринбурга»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление Международной федерации университетского спорта ( ) о том, что право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 «отложено».

«Международная федерация студенческого спорта уведомила Организационный комитет о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге на неопределенный срок.

FISU подчеркнула, что это решение, прежде всего, вызвано желанием сохранить целостность международного студенческого спортивного движения и обеспечить равную возможность участия в Играх для всех стран.

Хотел бы отметить, что строительство инфраструктуры к Студенческим играм – 2023 будет обязательно завершено. Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий Деревни Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету.

Уверен, что новые и реконструированные объекты Универсиады в Екатеринбурге будут востребованы среди жителей региона и всей страны и станут одним из значимых всероссийских центров развития студенческого спорта», – Матыцин.