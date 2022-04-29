Олег Матыцин: «Строительство инфраструктуры к Универсиаде-2023 будет обязательно завершено. Уверен, что объекты будут востребованы среди жителей Екатеринбурга»

Теги Универсиада Олег Матыцин FISU Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление Международной федерации университетского спорта (FISU) о том, что право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 «отложено».

«Международная федерация студенческого спорта уведомила Организационный комитет о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге на неопределенный срок.

FISU подчеркнула, что это решение, прежде всего, вызвано желанием сохранить целостность международного студенческого спортивного движения и обеспечить равную возможность участия в Играх для всех стран.

Хотел бы отметить, что строительство инфраструктуры к Студенческим играм – 2023 будет обязательно завершено. Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий Деревни Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету.

Уверен, что новые и реконструированные объекты Универсиады в Екатеринбурге будут востребованы среди жителей региона и всей страны и станут одним из значимых всероссийских центров развития студенческого спорта», – Матыцин.

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