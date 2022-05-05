Летняя Универсиада-2022 в китайском Чэнду может быть вновь перенесена на год

Теги Универсиада коронавирус Легкая атлетика

Всемирная летняя Универсиада, которая должна пройти в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля 2022 года, может быть вновь перенесена на год. 

Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники. 

Изначально соревнования должны были пройти с 8 по 19 августа 2021-го, но из-за пандемии коронавируса были перенесены. 

Источник издания, занимающийся рекламой и продвижением Универсиады, сообщил, что персоналу было поручено убрать всю рекламу мероприятия, и соответствующая работа по продвижению была остановлена. 

Другой источник, ответственный за организацию работы волонтеров, рассказал, что поступило распоряжение пока отпустить волонтеров. 

О переносе летней Универсиады в Чэнду могут объявить в ближайшее время. В последние месяцы в Китае наблюдается сильнейшая вспышка коронавирусной инфекции «омикрон».

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