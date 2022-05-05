Летняя Универсиада-2022 в китайском Чэнду может быть вновь перенесена на год

Всемирная летняя Универсиада, которая должна пройти в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля 2022 года, может быть вновь перенесена на год.

Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Изначально соревнования должны были пройти с 8 по 19 августа 2021-го, но из-за пандемии коронавируса были перенесены.

Источник издания, занимающийся рекламой и продвижением Универсиады, сообщил, что персоналу было поручено убрать всю рекламу мероприятия, и соответствующая работа по продвижению была остановлена.

Другой источник, ответственный за организацию работы волонтеров, рассказал, что поступило распоряжение пока отпустить волонтеров.

О переносе летней Универсиады в Чэнду могут объявить в ближайшее время. В последние месяцы в Китае наблюдается сильнейшая вспышка коронавирусной инфекции «омикрон».