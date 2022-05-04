Владислав Гринев: «На Олимпиаде чувствовал себя ужасно. Каждый старт – как минус 5 лет жизни. После ковида сильно уставал»

Российский пловец Владислав Гринев рассказал о перенесенном перед Олимпиадой в коронавирусе и впечатлениях от Игр.

– Успели переосмыслить все, что случилось в олимпийском сезоне? Вы ехали в статусе фаворитов и остались без медали в эстафете. При этом о вашем майском ковиде широкая публика узнала уже постфактум в конце Игр.

– Ковидом я заболел на чемпионате Европы в Венгрии. На этапе в эстафете проплыл в целом неплохо, а на личной уже – не хорошо и не плохо. Понимал, что плыть могу быстрее, а самочувствие непонятное. Потом были три положительных теста на ковид и комиссия из ведущих вирусологов Венгрии. Сказали, что я настолько заразен, что меня надо закрыть на десять дней. Все уехали – пока-пока! – а я остался сидеть.

– Сидеть десять дней взаперти за пару месяцев до Игр так себе история.

– Ужасная история. Но я за эти десять дней отдохнул, выспался, а потом мне очень захотелось наверстать все упущенное, и, скорее всего, я очень перестарался. На Олимпиаде чувствовал себя ужасно. Каждый старт – как минус пять лет жизни.

– Как проходило восстановление после ковида?

– Проблема была в том, что я сильно уставал, быстро накрывало.

– Олимпиада понравилась?

– Странные были соревнования.

– То есть просто соревнования? Олимпиаду на них не почувствовали?

– Из-за ограничений атмосфера, как мне кажется, немного потерялась. Я был на Играх CISM, мне и то больше по атмосфере понравилось, – сказал Гринев.