Ирина Привалова: «Есть заинтересованность в выступлении наших спортсменов на этапах «Бриллиантовой лиги. На данный момент идут переговоры»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) сообщила, что организаторы «Бриллиантовой лиги» заинтересованы в участии в соревнованиях российских спортсменов

«Есть заинтересованность в выступлении наших ведущих спортсменов на этапах «Бриллиантовой лиги». На данный момент происходят переговоры, обмениваемся письмами.

Они хотят видеть россиян на соревнованиях.

В последний год пошли позитивные изменения, 10 человек выступали на . Участвовали и в этапах наши ведущие спортсмены. Была надежда, что увеличится количество допущенных в летнем сезоне, не за горами было восстановление всей команды.

Для большинства спортсменов ничего не меняется, потому что есть очень высокие требования, чтобы попасть на эти соревнования, надо показывать лучшие результаты. Стоит задача, чтобы подтягивать спортсменов.

Что касается восстановления ВФЛА, то в марте мы выполнили почти все требования дорожной карты, которые были прописаны. Сейчас будут обсуждаться конкретные вопросы о том, что нужно сделать, чтобы нас вернули», – сказала Привалова в в эфире радио «Первое спортивное».

1 марта Международный олимпийский комитет ( ) призвал спортивные федерации не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Всемирная легкоатлетическая ассоциация ( ) отстранила россиян.