Ирина Привалова: «Задача ВФЛА – сконцентрировать внимание на проведении внутренних соревнований. Надеемся на поддержку»

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Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение не допускать российских спортсменов до участия в «Бриллиантовой лиге».

«Отстранение российских атлетов от участия в соревнованиях, входящих в «Бриллиантовую лигу», не стало для нас неожиданным. Оно укладывается в позицию отстранения всего российского спорта и спортсменов от любых международных соревнований.

В этих условиях задача федерации – сконцентрировать свое внимание на проведении внутренних национальных соревнований, на современном уровне организовать работу по развитию легкой атлетики, а также особое внимание уделить подготовке спортивного резерва и антидопинговой работе.

Летний сезон сделаем длиннее, а соревновательный календарь насыщеннее. Мы надеемся на поддержку Минспорта России, Олимпийского комитета России, субъектов Российской Федерации и всех, кто готов помогать профессиональной и любительской легкой атлетике в нашей стране.

ВФЛА также не отказывается от планов по возвращению в состав World Athletics и борьбы за полноценное участие российских спортсменов на международных соревнованиях», – заявила Привалова. 

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