Чемпионат мира в помещении. Видтс, Мартинес и Донгмо одержали победы

18 марта на чемпионате мира в помещениях в сербском Белграде проходит первый соревновательный день.
Чемпионат мира в помещениях
Белград, Сербия
Женщины
Пятиборье
1. Ноор Видтс (Бельгия) – 4929 баллов
2. Адрианна Сулек (Польша) – 4851
3. Кенделл Уильямс (США) – 4680
Ядро
1. Ориол Донгмо (Португалия) – 20,43 м
2. Чейз Или (США) – 20,21
3. Джессика Шильдер (Нидерланды) – 19,48
Мужчины
Тройной прыжок
1. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,64 м
2. Педро Пичардо (Португалия) – 17,46
3. Дональд Скотт (США) – 17,21
60 м
Начало финала – в 22.52 по московскому времени
3000 м
Начало финала – в 22.25 по московскому времени