Чемпионат мира в помещении. Видтс, Мартинес и Донгмо одержали победы

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18 марта на чемпионате мира в помещениях в сербском Белграде проходит первый соревновательный день.

Чемпионат мира в помещениях

Белград, Сербия

Женщины

Пятиборье

1. Ноор Видтс (Бельгия) – 4929 баллов

2. Адрианна Сулек (Польша) – 4851

3. Кенделл Уильямс (США) – 4680

Ядро

1. Ориол Донгмо (Португалия) – 20,43 м

2. Чейз Или (США) – 20,21

3. Джессика Шильдер (Нидерланды) – 19,48

Мужчины

Тройной прыжок

1. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,64 м

2. Педро Пичардо (Португалия) – 17,46

3. Дональд Скотт (США) – 17,21

60 м

Начало финала – в 22.52 по московскому времени

3000 м

Начало финала – в 22.25 по московскому времени

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