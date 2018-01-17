Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Парчмент победил на 110 м c/б, Краузер – в толкании ядра, Пичардо – в тройном прыжке, бегуны выступят на 400 м

5 августа на Олимпийских играх в Токио мужчины разыграют медали в тройном прыжке и толкании ядра, а также двух беговых дисциплинах.

игры-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

Мужчины

Тройной прыжок

1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,98

2. Чжу Ямин (Китай) – 17,57

3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,47

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 23,30 (олимпийский рекорд)

2. Джо Ковач (США) – 22,65

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,47

110 м с/б

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,04

2. Грант Холлоуэй (США) – 13,09

3. Рональд Леви (Ямайка) – 13,10

400 м

15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.