Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Парчмент победил на 110 м c/б, Краузер – в толкании ядра, Пичардо – в тройном прыжке, бегуны выступят на 400 м

5 августа на Олимпийских играх в Токио мужчины разыграют медали в тройном прыжке и толкании ядра, а также двух беговых дисциплинах.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика
Мужчины
Тройной прыжок
1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,98
2. Чжу Ямин (Китай) – 17,57
3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,47
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 23,30 (олимпийский рекорд)
2. Джо Ковач (США) – 22,65
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,47
110 м с/б
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,04
2. Грант Холлоуэй (США) – 13,09
3. Рональд Леви (Ямайка) – 13,10
400 м
15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.