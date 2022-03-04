World Athletics рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в этапах «Бриллиантовой лиги» 9-10 марта

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит возможность выступления российских спортсменов на этапах в нейтральном статусе на заседании 9-10 марта.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу организации.

«Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета World Athletics, которое пройдет с 9 по 10 марта», – заявили в пресс-службе.

«Бриллиантовая лига» является коммерческим турниром, состоящим из нескольких этапов. Организатором соревнований выступает .

Ранее World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах.