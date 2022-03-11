Генеральная ассамблея «Бриллиантовой лиги» на следующей неделе рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в турнире

Теги сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Бриллиантовая лига Легкая атлетика

Генеральная ассамблея «Бриллиантовой лиги» на следующей неделе рассмотрит вопрос участия российских и белорусских легкоатлетов в турнирах серии этого года. 

Об этом сообщил глава World Athletics Себастьян Коу. 

«По поводу однодневных турниров: мы на совете World Athletics обсудили исключение нейтральных атлетов и белорусских атлетов. Руководители этих турниров в курсе решений, которые мы приняли 1 марта и сегодня.

Этот вопрос будет рассмотрен на Генеральной ассамблее «Бриллиантовой лиги» в Белграде на следующей неделе», – сказал Коу на пресс-конференции.

«Бриллиантовая лига» является коммерческим турниром, состоящим из нескольких этапов. Организатором соревнований выступает World Athletics. 

Ранее World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные