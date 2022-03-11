Генеральная ассамблея «Бриллиантовой лиги» на следующей неделе рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в турнире

Генеральная ассамблея на следующей неделе рассмотрит вопрос участия российских и белорусских легкоатлетов в турнирах серии этого года.

Об этом сообщил глава World Athletics Себастьян Коу.

«По поводу однодневных турниров: мы на совете World Athletics обсудили исключение нейтральных атлетов и белорусских атлетов. Руководители этих турниров в курсе решений, которые мы приняли 1 марта и сегодня.

Этот вопрос будет рассмотрен на Генеральной ассамблее «Бриллиантовой лиги» в Белграде на следующей неделе», – сказал Коу на пресс-конференции.

«Бриллиантовая лига» является коммерческим турниром, состоящим из нескольких этапов. Организатором соревнований выступает World Athletics.

Ранее World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах.