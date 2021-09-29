Вице-премьер Чернышенко: «Перед нами стоит цель, чтобы сборная России на Олимпийских играх неизменно была в топ-3 медального зачета»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сборная России на Олимпийских играх должна неизменно попадать в топ-3 неофициального медального зачета.

Последний раз Россия попадала в топ-3 медального зачета Игр на зимней Олимпиаде-2014 в . Сборная России тогда выиграла зачет, однако после решений МОК о лишении российских спортсменов медалей из-за нарушений антидопинговых правил опустилась на 2-е место – 29 наград (10 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых).

В Рио-2016 российская команда с 55 медалями заняла 4-е место (19-17-19). В Пхенчхане-2018 команда была 13-й с 17 медалями (2-6-9). В Токио-2020 российская сборная стала 5-й с 71 наградой (20-28-23).

«Напомню, вовлечение не менее 70% граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом – это поручение президента РФ Владимира Путина. Усилим подготовку в профессиональном спорте.

Перед нами стоит цель, чтобы половина спортсменов, участвующих в международных турнирах в олимпийских дисциплинах, входили минимум в топ-8 по их итогам, а наша сборная на Олимпийских играх неизменно была в топ-3 неофициального зачета.

Победы наших спортсменов на международной арене – это результат, к которому ведет серьезная подготовка во всех возрастах, начиная с детско-юношеского и до профессионального спорта.

Правильная работа со спортсменами, начиная с детского возраста, позволит повышать показатели на знаковых соревнованиях по олимпийским видам спорта и готовить сильную национальную сборную – лидера на Олимпийских играх. А достижения на международной арене – дополнительный стимул мотивации для российских граждан заниматься спортом.

Сегодня более половины граждан нашей страны имеют возможность регулярно заниматься спортом – в стране работает более 330 тысяч объектов. В 78 субъектах строится около 150 крытых объектов и около 100 площадок открытого типа для занятий физической культурой. Почти 70 из них запланированы к открытию в ближайшее время.



В спортивной сфере работает более 400 тысяч специалистов, этот показатель будем повышать, чтобы обеспечить возможность регулярных занятий спортом для не менее 100 миллионов жителей страны», – сказал Чернышенко.