«Послушал начальство и решил сделать так, как они сказали». Легкоатлет Лысенко обвинил в своей дисквалификации чиновников ВФЛА

Серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный до августа 2022 года за пропуск допинг-тестов и подделку документов, заявил, что винит в своем отстранении чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Лысенко отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Антидопинговый орган Международной федерации легкой атлетики ( ) провел расследование и выяснил, что в подделке документов Лысенко помогали его тренер Евгений Загорулько, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и еще ряд чиновников ВФЛА.

В интервью Reuters Лысенко заявил, что он проявил небрежность, не сообщив допинг-офицерам о своем местонахождении, но не пытался таким образом скрыть употребление допинга. Спортсмен также сказал, что жалеет о своем согласии с планом федерации «оказать ему помощь».

«Конечно, я мог бы сказать «нет», но я этого не сделал. Я послушал начальство и решил сделать так, как они сказали. Я знаю, что из-за этой ситуации пострадали ни в чем не виновные спортсмены. Мне очень жаль», – сказал Лысенко.

Лысенко рассказал, что в период дисквалификации работает водителем грузовика в строительной компании: «Мне нужно зарабатывать деньги, чтобы жить, покупать еду».

«Сейчас я уже не в той форме, в которой был раньше. Понимаю, что мне предстоит много работать над техникой», – добавил спортсмен, отметив, что все еще стремится попасть на Олимпийские игры.

История одной большой лжи: как Россия спасала допинг-дело легкоатлета Данила Лысенко и попалась

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной