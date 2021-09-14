Гатауллин, Голубенко и Граудынь – кандидаты на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике после ухода Борзаковского («Весь спорт»)

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обсуждает три кандидатуры на пост главного тренера сборной России после ухода Юрия Борзаковского в отставку. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

15 сентября появилась информация, что Борзаковский в ближайшее время покинет пост главного тренера сборной, который он занимает с февраля 2015 года.

Первый кандидат – серебряный призер Сеула-1988 по прыжкам с шестом, член президиума ВФЛА Родион Гатауллин.

Второй кандидат – директор Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по легкой атлетике МГФСО Москомспорта, экс-тренер сборной России по спринтерскому бегу Юрий Голубенко.

Также рассматривается кандидатура Владимира Граудыня – участника Олимпиады-1988, директора Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по легкой атлетике имени братьев Знаменских.