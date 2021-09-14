Гатауллин, Голубенко и Граудынь – кандидаты на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике после ухода Борзаковского («Весь спорт»)

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Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обсуждает три кандидатуры на пост главного тренера сборной России после ухода Юрия Борзаковского в отставку. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

15 сентября появилась информация, что Борзаковский в ближайшее время покинет пост главного тренера сборной, который он занимает с февраля 2015 года.

Первый кандидат – серебряный призер Сеула-1988 по прыжкам с шестом, член президиума ВФЛА Родион Гатауллин.

Второй кандидат – директор Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по легкой атлетике МГФСО Москомспорта, экс-тренер сборной России по спринтерскому бегу Юрий Голубенко. 

Также рассматривается кандидатура Владимира Граудыня – участника Олимпиады-1988, директора Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по легкой атлетике имени братьев Знаменских.

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