Татьяна Лебедева: «Если у тебя родители не олигархи, спорт – это самый очевидный путь выбиться в люди, пусть и непростой»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в длину поделилась мнением о призывах к бойкоту Россией Токио-2020 из-за лишения флага и гимна.

– Спорт для нас был всегда особой историей. Наравне с космосом и балетом предметом гордости для государства. И социальным лифтом для граждан. Если у тебя родители не олигархи, это самый очевидный путь выбиться в люди, пусть на самом деле и непростой.

Расслоение общества у нас есть, а санкциями его хотят раскачать еще сильнее. И решили ударить по самому родному для России – спорту. Поделили в итоге людей на тех, кто за бойкот, и тех, кто за выступление в любом статусе. Дискуссия лично мне напомнила 1984 год.

История показала, что бойкот – это путь в никуда, и наступать на те же самые грабли было бы глупо.

– К тому же сейчас по новым правилам банит объявившие бойкот страны.

– Но каждому это не объяснишь. Зато в порыве патриотизма требуют пропустить . В результате мы пропустили бы не одну, а сразу три-четыре. И ради чего? Это только убило бы весь наш спорт и отбросило бы на десятилетия назад.

В легкой атлетике мы и так потеряли целое поколение, а за десять лет мы бы и упустили все, что есть сейчас и в других дисциплинах. Поэтому нам нужно идти на компромиссы с мировым сообществом, – сказала Лебедева.