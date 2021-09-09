Глава РУСАДА о деле московской лаборатории: «В решении суда нет императива передачи базы данных, есть обязанность оказывать содействие международному расследованию»

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал об обязательствах в рамках дела о базе данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

– В чьем распоряжении сейчас находится база LIMS, выдать которую мы обязаны по решению суда? Есть ли у РУСАДА физически доступ к этой базе?

– Здесь хотелось бы расставить акценты. Чтобы делать какие-либо заключения относительно существа спора, нужно вчитаться в судебное решение. Там все написано. База данных никогда не была в распоряжении РУСАДА. Данные были переданы WADA российской стороной в 2019 году.

В резолютивной части решения суда указывается на необходимость со стороны РУСАДА отвечать на уточняющие запросы WADA или иных органов расследования. В решении суда (Спортивного арбитражного суда – CAS) нет императива передачи базы данных, есть обязанность РУСАДА оказывать содействие международному расследованию.

– Поясните. То есть на самом деле РУСАДА не нужно выдавать базу LIMS, а достаточно только отвечать на уточняющие запросы?

– Повторюсь, что в резолютивной части решения говорится о том, что мы по запросам соответствующих органов должны давать пояснения и дополнительную информацию. Эта работа идет, навскидку мы уже получили пять запросов и, вполне вероятно, получим еще.

– Какого рода эти запросы? Пять запросов – то есть пять потенциальных дел против конкретных спортсменов?

– Нет, конечно. Запросы не касаются конкретных персоналий, скорее тут необходимы пояснения или какие-то распорядительные действия. Например, один из запросов содержал в себе необходимость передать ВАДА четыре пробы, которые сейчас хранятся в московской лаборатории.

– Как РУСАДА может это сделать, если физически доступа к пробам не имеет и хранятся они в московской лаборатории?

– Этой фактуры у нас действительно нет и никогда не было. Все запросы мы переадресуем в московскую лабораторию. Собственно, в запросах даже содержатся соответствующие оговорки: пожалуйста, перешлите это туда-то... А полученные ответы потом переадресуем в ВАДА. Получается, что мы такой посредник между ними.

– Если все так, почему член вашего же наблюдательного совета и независимый эксперт Сергей Илюков настаивает, что базу LIMS нужно будет отдать полностью?

– Мы очень сильно уважаем Сергея Юрьевича как эксперта по спортивной медицине и антидопингу. Но из-за того, что он не включен в ежедневную работу агентства, а членом наблюдательного совета стал только летом, у него довольно специфический взгляд на вещи. И конкретно в этой позиции он не соответствует действительности, – рассказал Буханов.

Член набсовета РУСАДА Илюков: «Вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решен. Это должно было быть сделано еще вчера»