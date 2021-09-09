Глава РУСАДА о деле московской лаборатории: «В решении суда нет императива передачи базы данных, есть обязанность оказывать содействие международному расследованию»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Сергей Илюков московская антидопинговая лаборатория Михаил Буханов Биатлон

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал об обязательствах в рамках дела о базе данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

– В чьем распоряжении сейчас находится база LIMS, выдать которую мы обязаны по решению суда? Есть ли у РУСАДА физически доступ к этой базе?

– Здесь хотелось бы расставить акценты. Чтобы делать какие-либо заключения относительно существа спора, нужно вчитаться в судебное решение. Там все написано. База данных никогда не была в распоряжении РУСАДА. Данные были переданы WADA российской стороной в 2019 году.

В резолютивной части решения суда указывается на необходимость со стороны РУСАДА отвечать на уточняющие запросы WADA или иных органов расследования. В решении суда (Спортивного арбитражного суда – CAS) нет императива передачи базы данных, есть обязанность РУСАДА оказывать содействие международному расследованию.

– Поясните. То есть на самом деле РУСАДА не нужно выдавать базу LIMS, а достаточно только отвечать на уточняющие запросы?

– Повторюсь, что в резолютивной части решения говорится о том, что мы по запросам соответствующих органов должны давать пояснения и дополнительную информацию. Эта работа идет, навскидку мы уже получили пять запросов и, вполне вероятно, получим еще.

– Какого рода эти запросы? Пять запросов – то есть пять потенциальных дел против конкретных спортсменов?

– Нет, конечно. Запросы не касаются конкретных персоналий, скорее тут необходимы пояснения или какие-то распорядительные действия. Например, один из запросов содержал в себе необходимость передать ВАДА четыре пробы, которые сейчас хранятся в московской лаборатории.

– Как РУСАДА может это сделать, если физически доступа к пробам не имеет и хранятся они в московской лаборатории?

– Этой фактуры у нас действительно нет и никогда не было. Все запросы мы переадресуем в московскую лабораторию. Собственно, в запросах даже содержатся соответствующие оговорки: пожалуйста, перешлите это туда-то... А полученные ответы потом переадресуем в ВАДА. Получается, что мы такой посредник между ними.

– Если все так, почему член вашего же наблюдательного совета и независимый эксперт Сергей Илюков настаивает, что базу LIMS нужно будет отдать полностью?

– Мы очень сильно уважаем Сергея Юрьевича как эксперта по спортивной медицине и антидопингу. Но из-за того, что он не включен в ежедневную работу агентства, а членом наблюдательного совета стал только летом, у него довольно специфический взгляд на вещи. И конкретно в этой позиции он не соответствует действительности, – рассказал Буханов.

Член набсовета РУСАДА Илюков: «Вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решен. Это должно было быть сделано еще вчера»

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