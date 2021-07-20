Член набсовета РУСАДА Илюков: «Вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решен. Это должно было быть сделано еще вчера»

Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Илюков высказался о возможном продлении санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года).

Российская сторона должна передать WADA полную и нескорректированную версию электронной базы данных Московской лаборатории.

– Недавно на самом высоком уровне было объявлено о том, что РУСАДА выполнило финансовые обязательства перед WADA, а российская антидопинговая программа – одна из самых жестких в мире. Вы согласны?

– Прежде всего, тот факт, что первые лица государства высказываются о проблемах РУСАДА, говорит о степени значимости этих проблем для страны. И это не может не вызывать уважения. Но я бы воздержался от оценок на основании только тех цитат, которые мы видели в СМИ.

Но при этом хочу заострить внимание на том, что вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решен. Хотя решение суда было принято почти год назад.

– Передача аутентичной версии электронной базы данных Московской лаборатории – одно из условий восстановления РУСАДА в 2022 году. Есть дедлайн, до которого мы должны передать базу?

– Как такового дедлайна не называлось. Но, по-моему, тут должна идти речь не о дедлайнах, а об исполнении решения суда. И в таком случае это должно было быть сделано еще вчера.

Сейчас, наверное, всем кажется, что хуже ситуация с российским спортом уже быть не может. И мне меньше всего хочется быть тем человеком, кто будет напоминать, что снизу еще могут постучать. Именно поэтому я хочу обратить внимание на проблемный вопрос именно сейчас, когда еще есть возможность направить поток событий в надлежащее русло.

– Остается около года до истечения срока санкций по решению . Если за это время не вернут LIMS и не появится независимый генеральный директор – Россию не восстановят и не вернут флаг?

– Используя аналогию с балетом, думаю, что первый антракт, когда возможно будет составить какое-то впечатление и что-то обсудить с заинтересованными сторонами, произойдет в конце этого года. К этому времени у РУСАДА должен появиться новый генеральный директор.

– Как РУСАДА может повлиять на выдачу LIMS – у агентства же физически нет этой базы и никогда не было? Без передачи базы Россия статус точно не получит?

– Несоблюдение условий решения суда с огромной вероятностью будет затягивать тяжелую ситуацию, в которой сейчас находится российский спорт, – сказал Илюков.

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