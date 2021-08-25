Президент России Владимир Путин оценил выступление сборной страны на Олимпиаде в Токио.

«Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия – действительно спортивная держава.

Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия», – заявил Путин на открытии форума «Россия – спортивная держава» в Казани.

Олимпийская сборная России на прошедших Играх заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду. На счету паралимпийской команды – четвертое место и 118 медалей.